مصدر مطلع: إسرائيل تنفذ موجة ثانية من الهجمات على إيران

(CNN) – أكد مصدر مطلع على العمليات الإسرائيلية أن إسرائيل تنفذ موجة ثانية من الضربات على إيران، ضمن هجماتها الانتقامية على "مواقع عسكرية" إيرانية ردا على هجوم طهران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، توجيه ضربات "دقيقة" على مواقع عسكرية في إيران، ردا على هجمات طهران على إسرائيل، مؤكدا "جاهزيته على الصعيدين الهجومي والدفاعي".

وأفادت قناة Press TV الإيرانية الرسمية، السبت، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "أصوات الانفجارات العديدة" التي سُمعت في طهران كانت مرتبطة بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد.

وأعلنت إيران في وقت لاحق من السبت إغلاق مجالها الجوي حتى الساعة 9 صباحا من اليوم نفسه بالتوقيت المحلي لطهران.