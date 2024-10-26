إسرائيل تصدر بيانا عن "نتائج" الضربات على إيران

نشر السبت ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران.

وأضاف الجيش، في بيان: "لقد اكتملت الضربة الانتقامية وتم تنفيذ المهمة. لقد عادت طائراتنا بسلام إلى الوطن".

وتابع: "ضربت القوات الجوية منشآت تستخدم لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال العام الماضي".

وأوضح أنه "ضرب صواريخ أرض-جو وقدرات جوية، كانت تهدف إلى تقييد حرية إسرائيل في العمل الجوي في إيران".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن بلاده أنهت "ردها" على إيران.

وأضاف هاغاري، في فيديو: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا أنهينا الرد الإسرائيلي على هجمات إيران ضدنا".

وتابع: "نفذنا ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، وأحبطنا تهديدات فورية لإسرائيل، وأنجزت قواتنا مهمتها".

وحذر من أنه إذا بدأت إيران "جولة جديدة من التصعيد"، فإن إسرائيل "ستكون ملزمة بالرد"، وقال: "رسالتنا واضحة: كل من يهدد إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد أوسع سيدفع ثمنا باهظا، أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بحزم، ونحن مستعدون في الهجوم والدفاع، للدفاع عن إسرائيل وشعبها".