فيديو ضرب فتاة داخل مجتمع تجاري يشعل ضجة بالكويت والداخلية تكشف تفاصيل

الصورة المموهة للمشتبه به الذي ألقت السلطات الكويتية القبض عليه في القضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقوم بالاعتداء بالضرب على فتاة داخل أحد المجمعات التجارية في الدولة الأمر الذي اثار تفاعلا واسعا.

وعقبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) ناشرة صورة "مموهة" للمشتبه به مؤكدة إلقاء القبض عليه، دون تقديم تفاصيل عن اسمه أو دوافعه.

وقالت الداخلية في البيان: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر اعتداء شخص على فتاة في أحد المجمعات التجارية، تمكّن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث الأحمدي من ضبط المعتدي بعد تواريه عن الأنظار، وغير صحيح ما تم تداوله عن حالتها الصحية حيث أنها بصحة جيدة وخرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج".

وتابعت: "تم تسجيل قضية تحت رقم 2024/406 (اعتداء بالضرب) بحق المتهم، والتحفظ عليه تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على التعامل السريع والحازم مع جميع البلاغات، مشددة على أن أي تصرف يتجاوز القانون سيواجه بإجراءات فورية وصارمة، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع".