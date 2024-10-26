أول تعليق سعودي على الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقبت السلطات في المملكة العربية السعودية، صباح السبت، على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في إيران مؤكدة على إدانتها واستنكارها.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وورد فيه: "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وتابعت: "تحث المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، وتدعو المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة".

وكانت إيران قد أعلنت أن إسرائيل "هاجمت أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام"، مضيفة أنه "تم اعتراض الهجوم ومواجهته بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المتكامل" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.