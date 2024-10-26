السعودية.. فيديو يحتوي تهديدا لشخص يثير تفاعلا والداخلية ترد

نشر السبت ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بمحتوى تهديد لشخص الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا ودفع بالأمن السعودي بالتدخل.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية صور ة "مموهة" من مقطع الفيديو المتداول مؤكدة إلقاء القبض على شخص.

وقال الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتهديده مقيما من الجنسية نفسها في محتوى مرئي مخالف لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشرت السلطات السعودية صورة للمقيم الباكستاني (من الظهر) بعد إلقاء القبض عليه.