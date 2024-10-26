مصدران لـCNN: انتهاء الضربات الإسرائيلية على إيران

(CNN) -- أفاد مصدران، لشبكة CNN، أن الرد الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في وقت مبكر من صباح السبت "انتهى بعد 3 موجات من الضربات".

وتحدث المصدران مع شروق الشمس في إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح السبت، أنه يضرب "أهدافا عسكرية" في إيران، بعد تقارير أولية عن انفجارات في طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في بيان مصور نقلته صفحة الجيش الإسرائيلي على "إكس"، تويتر سابقا: "ردًا على أشهر من الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في إيران ضد دولة إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بشن ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".