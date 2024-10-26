سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق

CNN) --قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، إن الدفاعات الجوية تصدت لـ"أهداف معادية" في سماء العاصمة، دمشق.

وفي وقت سابق، ذكرت "سانا" أنه يجري التحقيق في دوي انفجارات سمعت في سماء العاصمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، توجيه ضربات "دقيقة" على مواقع عسكرية في إيران، ردا على هجمات طهران على إسرائيل، مؤكدا جاهزيته على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

وبدأت إسرائيل ضرباتها الانتقامية على إيران في أعقاب هجوم من طهران في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما قاله مصدر مسؤول لشبكة CNN.