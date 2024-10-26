مصدر لـCNN: أمريكا لا تشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران

(CNN) -- أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، أن بلاده لا تشارك في هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، في بيان: "نحن نفهم أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران للدفاع عن النفس، وردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وسنحيلكم إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليتهم".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلع على الضربات الإسرائيلية، و"يتابع التطورات عن كثب".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من السبت، توجيه ضربات "دقيقة" على مواقع عسكرية في إيران، ردا على هجمات طهران على إسرائيل، مؤكدا "جاهزيته على الصعيدين الهجومي والدفاعي".