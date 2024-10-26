مصدر: وزير دفاع أمريكا تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب ضرب إيران

(CNN)-- أفاد مسؤول دفاعي أمريكي بأن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران.

ويتحدث وزيرا الدفاع بشكل منتظم مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة نشرت بطارية من نظام صواريخ "ثاد" في إسرائيل وأرسلت قوات لتشغيله، وهي الآن جاهزة في حالة رد إيران.

أعطت إسرائيل البيت الأبيض إخطارا مسبقًا بشأن الضربات الانتقامية على إيران في وقت سابق من مساء الجمعة، وفقًا لمصدر مطلع، وذلك بعد أسابيع من المحادثات بشأن تجنب توجيه ضربات لإيران من شأنها إشعال صراع إقليمي أوسع في المنطقة.