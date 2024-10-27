الداخلية السعودية تنفذ الإعدام بوافد أردني ومواطن وتكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد أردني ومواطن في قضيتين منفصلتين في كل من الجوف والمدينة المنورة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم محمد توفيق سليم عرفة - أردني الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم السبت 23 / 4 / 1446هـ الموافق 26 / 10 / 2024م بمنطقة الجوف".

وفي بيان منفصل قالت الداخلية: "أقدم سهل بن متعب بن رابح السهلي - سعودي الجنسية - على قتل عاتق بن نعيمان بن هريس السهلي - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني بمنطقة المدينة المنورة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".