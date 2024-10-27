دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن ما تعيشه مصر من ظروف حاليًا يشابه ما عاشه المصريون بعد "حرب الأيام الستة" بين إسرائيل ودول عربية، أو ما تُعرف محليًا وعربيًا بـ"نكسة 1967".

تصريحات السيسي جاءت خلال كلمته على هامش "احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية"، مساء السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973.

وقال السيسي: "ما تشاهدونه حاليًا، من غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كانت تقريبًا نفس الظروف التي نعيشها بعد 67 في مصر"، مضيفا: "كل الناس والعالم والخبراء واللى مهتمين بالموضوعات العسكرية وتحديات التي كانت تجابها الدولة المصرية، خاصة على الصعيد العسكرى، كانوا بيقولوا مستحيل.. خط بارليف، مانع قناة السويس، التفوق الكبير، المقارنة التي لم تكن في صالحنا".

وتابع السيسي: "لكن الشعب المصري رفض وتحدى نفسه وحقق الانتصار، لهذا الانتصار غالي، ودُفع فيه من دماء المصريين، وأيضًا دُفع فيه الكثير، وعلى رأسه الرئيس أنور السادات، دفع فيه حياته، عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها... أمامنا تحديات، لكن بنفس الروح والإرادة رغم ظروفنا الصعبة وقتها... لازم تكونوا على ثقة يا مصريين أننا بالعمل والإصرار سنعبر كل تحدي أمامنا، وسنصل لكل ما نتمناه".