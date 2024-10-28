Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أزمة نقص البيض في مصر.. الحكومة تواجه زيادة الأسعار بالاستيراد والقضاء يغرم التجار - CNN Arabic

أزمة نقص البيض في مصر.. الحكومة تواجه زيادة الأسعار بالاستيراد والقضاء يغرم التجار

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
أزمة نقص البيض في مصر.. الحكومة تواجه زيادة الأسعار بالاستيراد والقضاء يغرم التجار
Credit: GALI TIBBON/AFP via Getty Images

(CNN)-- واصلت أسعار البيض في مصر ارتفاعها إلى معدلات قياسية، وفتحت الحكومة الباب أمام استيراد كميات من الخارج، بينما لا يعتقد خبراء قطاع الدواجن أن الاتجاه من شأنه حل الأزمة في البلاد، التي ظلت لفترات ممتدة مكتفية ذاتيًا من البيض. 

وقال منتجون إن سعر كرتونة البيض للمستهلك إلى حوالي 180 جنيهًا (3.7 دولار) نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي منذ أزمة نقص الأعلاف في عام 2022.

في المقابل، أعلنت الحكومة أنها زادت حجم معروض البيض عبر استيراد كميات تصل إلى 30 مليون بيضة، وطرحها بسعر 150 جنيهًا (3.08 دولار)، فيما غرّمت إحدى المحاكم 4 سماسرة مبلغ 20 مليون جنيه (410.6 ألف دولار) بتهمة التلاعب في الأسعار.

يصل حجم الإنتاج المحلي من بيض المائدة 14 مليار بيضة سنويًا، تغطي احتياجات السوق المحلي، فيما يبلغ حجم الإنتاج الداجني 1.4 مليار طائر سنويًا، وفق بيانات وزارة الزراعة المصرية في عام 2022.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عبد العزيز السيد، إن أسعار البيض ارتفعت إلى 167 جنيهًا (3.43 دولار) للكرتونة الواحدة في المزرعة، بنسبة زيادة تتجاوز 25% منذ بداية العام، وأنها تباع للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 175 إلى 180 جنيهًا (3.59-3.70 دولار)، وفي بعض السلاسل التجاريو الكبرى تتجاوز 185 جنيهًا (3.80 دولار) للكرتونة.

وقدّرت بوابة أسعار مجلس الوزراء المصري، الإثنين، ارتفاع متوسط سعر البيض البلدي إلى 6.67 جنيه (0.14 دولار) للبيضة الواحدة بزيادة بلغت 1.21%.

وحمّل رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بعض منتجي الدواجن سبب زيادة أسعار البيض؛ "لاستغلالهم انخفاض الإنتاج المحلي نتيجة نقص أعلاف الدواجن بعد أزمة الدولار والحرب الروسية الأوكرانية منذ عامين، في زيادة أسعاره لتحقيق هوامش ربحية مرتفعة، وتعويض خسائرهم عن فترة نقص الأعلاف".

قد يهمك أيضاً

السيسي للمصريين: ما تشاهدونه حاليًا يشبه تقريبًا الظروف التي عشناها بعد 67

وواجهت صناعة الدواجن نقصًا في الأعلاف المستوردة من الخارج خلال عامي 2022 و2023 بسبب ارتفاع أسعارها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص الدولار، في وقت ذكرت الحكومة المصرية أنها أعطت أولوية تدبير الدولار لصالح توفير الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، وفق بيانات رسمية.

ودلّل عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، على صحة حديثه بأن إنتاج كرتونة البيض يستهلك نحو 6.5 كيلوغرامات من العلف - على أقصى تقدير - مما يعادل حوالي 110 جنيهات (2.26 دولار)، إلا أنها تباع في المزرعة بسعر 167 جنيهًا (3.43 دولار)، كما أن بعض المنتجين خفضوا سعر البيض إلى حدود ما بين 155 إلى 157 جنيهًا (3.18-3.22 دولار) بعد استيراد الدولة كميات من الخارج، مما يؤكد أن هناك تلاعبًا في الأسعار، بحسب السيد.

ويصل حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المركزة بنحو 24 مليون طن، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، وتستهدف الحكومة إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعات التخزينية المتاحة من الأعلاف لإحداث توازن في الأسعار، وفق بيان رسمي.

وأرجع عبد العزيز السيد، سبب التلاعب في أسعار البيض إلى استمرار انخفاض حجم الإنتاج المحلي نتيجة تراجع عدد منتجي الدواجن منذ أزمة الأعلاف عام 2022 بنسبة وصلت إلى 40%، مما يؤثر على حجم المعروض في السوق، بينما تشهد الفترة الحالية ارتفاعًا في الطلب تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وكذلك قرب دخول شهر رمضان، وهما من المواسم الأكثر استهلاكًا للبيض طوال العام.

ويرى رئيس شعبة الدواجن أن مواجهة زيادة أسعار البيض يتطلب تدخل الدولة باستيراد كميات ضخمة على المدى قصير الأجل، مع استمرار توفير الأعلاف وتشجيع عودة المنتجين مرة ثانية لزيادة الإنتاج المحلي من أجل العودة لتحقيق اكتفاء ذاتي وزيادة حجم المعروض في الأسواق، متوقعًا أن تدخل قطاعات جديدة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة مما قد ينعكس على انخفاض الأسعار.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استقبلت مصر أول شحنة من البيض المستورد عبر مطار القاهرة، وينتظر استقبال شحنات جديدة خلال الشهر الحالي والمقبل لزيادة حجم المعروض من البيض في الأسواق بسعر 150 جنيهًا (3.08 دولار) للطبق الواحد، ويضم 30 بيضة، حسب وزارة التموين.

من جانبه، أرجع رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أحمد نبيل، ارتفاع أسعار البيض إلى انخفاض حجم الإنتاج المحلي من 1.2 مليون طبق يوميًا عام 2022 إلى 400 ألف طبق مطلع العام الحالي، مضيفًا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف هذا العام عمّقت الأزمة؛ لأنها تسببت في نفوق حجم ضخم من الدواجن، على حد قوله.

وانتقد نبيل، في تصريحاته لـCNN  بالعربية، اتجاه الحكومة إلى استيراد البيض من الخارج، قائلا إن "الدولة تدعم تنمية الصناعة المحلية لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، ولذا كان من الأولى استيراد كميات ضخمة من أمصال الدواجن لمواجهة زيادة أسعارها التي تنعكس على ارتفاع سعر الدواجن، لتوفيره للمنتجين بأسعار مناسبة لزيادة حجم الإنتاج المحلي".

ورأى أن الاستيراد لن يؤثر على خفض الأسعار بشكل كبير؛ لأن سعر البيض المصري يحل في قائمة الأرخص عالميًا وفق بيانات موقع إيطالي متخصص، وسعره أرخص في مصر عنه في تركيا، لكن الأخيرة تقدم دعمًا ماليًا للمنتجين لتشجيع التصدير للخارج.

كما أشار رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن البيض المستورد وزنه أقل من المواصفات، لافتًا أن وزن كرتونة البيض المصرية تصل إلى 2 كيلوغرام في حين يبلغ وزن نظيرتها المستوردة 1.6 كيلو، على حد قوله.

قد يهمك أيضاً

حقيقة تعويم الجنيه المصري.. الحكومة: تصريحات صندوق النقد قديمة.. ومصرفيون يؤكدون: استمرار تدفقات الدولار

وتابع أن استيراد البيض من الخارج قد يؤدي لخفض مؤقت في السعر، لكنه سيؤثر سلبيًا على صناعة الدواجن في مصر، التي تعد من أهم الصناعات الحيوية في البلاد، ويعمل فيها عدد كبير من العمالة، وبحجم استثمارات ضخمة، مشددًا على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية لحل التحديات التي تواجه الصناعة حتى يعود الإنتاج المحلي لمعدلاته السابقة وتغطية احتياجات السوق.

ونقلت وسائل إعلام محلية، تقدم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إيفلين متى، بسؤال برلماني إلى وزير الزراعة بشأن تفكير الحكومة في استيراد البيض من تركيا بدلا من حل أزمة أصحاب المزارع الداجنة.

نشر 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.