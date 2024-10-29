أمريكا تبحث مع إسرائيل "فرص التهدئة الإقليمية"

(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "فرص التهدئة الإقليمية".

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في بيان: "أكد أوستن التزام الولايات المتحدة بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف: "أوستن أوضح أيضا أن الولايات المتحدة مستعدة تماما للدفاع عن الأفراد الأمريكيين والحلفاء والشركاء ضد الهجمات المحتملة من إيران والوكلاء المدعومين من إيران".