رئيس الأركان الإسرائيلي: نتيجة حاسمة محتملة للحرب في لبنان

رامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمال

(CNN)-- قال رئيس الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن هناك احتمالا لنهاية حادة للحرب والعمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان.

واضاف هاليفي للجنود، خلال زيارة لشمال غزة، الخميس: "في شمال (إسرائيل)، هناك احتمال للتوصل إلى نتيجة حاسمة"، ملقيا الضوء على الإنجازات قائلا: "قمنا بتفكيك التسلسل القيادي الرفيع لحزب الله بشكل كامل".

وأشار هاليفي أيضا إلى الهجوم المستمر في شمال غزة، حيث انتشرت القوات الإسرائيلية في جباليا والمناطق المحيطة بها على مدى شهر تقريبا، قائلا: "إنجاز آخر.. جباليا تسقط”، في إشارة إلى المدينة الواقعة شمال غزة.

وتابع قائلا: "سواء جسديا أو نفسيا. وإذا أسقطنا قائد لواء شمال غزة، فهذا انهيار آخر. هذه التحركات، مرة أخرى، لا أعرف ما سنواجهه غدًا، لكن هذا الضغط يقربنا من المزيد من الإنجازات".