إيران تعدم رجلا ألمانيا إيرانيا اتهمته بـ"ارتكاب جرائم إرهابية"

نشر الثلاثاء ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN)-- أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلاً عن وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للقضاء بأن رجلا ألمانيا إيرانيا ومقيما منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة أعدمته السلطات في إيران بعدما اتهمته بـ"ارتكاب جرائم إرهابية".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) وقناة "برس تي في" أن جمشيد شارمهد أعدم صباح الاثنين بتهمة "التخطيط وتنظيم سلسلة من الأعمال الإرهابية".

وألقي القبض على شارمهد في 2020 من قبل السلطات الإيرانية التي زعمت أنه ترأس مجموعة متهمة بتفجير حدث عام 2008 في مدينة شيراز، وفقًا لوكالاتي الأنباء"إسنا" و"إرنا".

وحُكم عليه بالإعدام في 2022 بتهمة "الفساد في الأرض"، مما أثار إدانة واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه حُكم عليه بعد "محاكمة غير عادلة للغاية".

وتواصلت شبكة CNNمع وزارة الخارجية الألمانية للتعليق.