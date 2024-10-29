(CNN) – أعلن الجيش الأردني سقوط مسيرتين انحرفتا عن مسارهما شمالي البلاد ضمن محافظة إربد، وفق بيان نشره الجيش الأردني صبيحة الثلاثاء.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية في بيان نقلا عن مصدر عسكري مسؤول بـ"سقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن صباح هذا اليوم بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض".

وأضاف الجيش الأردني: "السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد ولم تقع أية إصابات، فيما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية، إذ تم التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابا جافة".

وتابع الجيش الأردني بالقول: "تم إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".