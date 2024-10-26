دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت القوات المسلحة الأردنية، السبت، على ما يثار ويتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعبور طائرات إسرائيلية المجال الجوي الأردني في الهجوم الذي شنته على إيران، فجر السبت.

وقالت القوات المسلحة في بيان: "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه لم يُسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة".

وتابع المصدر في البيان: "القوات المسلحة كانت تتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية"، مشدداً على أن "سلاح الجو الملكي كان يراقب الأوضاع باهتمام بالغ وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن".

ودعا المصدر وفقا للبيان: "المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق".