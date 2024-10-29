(CNN) -- رأى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده ربما مرت بأسرع تحول في الطاقة على الإطلاق مؤكدا قدرة المملكة على تصدير "الهيدروجين الأخضر"، وذلك في كلمة له خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال وزير الطاقة: "في تقديري وآمل ألا أكون مخطئا وأترك ذلك للتاريخ ليأتي بحكمه على ما سأقوله لكن أروني أي دولة مرت بهذا القدر من التحول في هذه المدة الوجيزة من الزمن... أنتظر أي أحد ليخبرني عن دولة قامت بما نقوم به".

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "آمل أن أكون مصيبا عندما أصف التحول في الطاقة لدينا بأنه سيجعلني أقول إن هذه الدولة لا تعرف كلمة مستحيل".

وقال وزير الطاقة السعودي عن هذا التحول: "المملكة حققت تحولا سريعا في إنتاجها من الطاقة المتجددة وفي سنوات قليلة.. فيما استغرقت دول منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية 50 عاما لتحقق مثل هذا التحول".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا عن قدرة السعودية على تصدير "الهيدروجين الأخضر": "نريد أن يفهم العالم أننا جاهزون لتصدير الهيدروجين الأخضر بأي حجم ثقوا بنا وجربونا... ونريد أن نتأكد من أن يكون الهيدروجين متاحا هنا في السعودية لمن يرغب بأن يأتي ويستثمر في هذا المجال"، حسب قوله.