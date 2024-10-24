دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمفاجأة خلال كلمة ألقاها في ملتقى توطين قطاع الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته المتداولة: "اهنئ مديرة الجلسة واسمحوا لي هنا أن أشارك معكم الأخبار بأنها احتفلت بزواجها مؤخرا وابارك لها.. فقط لأخبركم عن مدى قوة العلاقة واقترابي من الذين أعمل معهم.."

وبين الوزير في كلمته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة، وأن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي".

وأوضح أن "الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهًا بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، متناولًا سموه مبادرات التوطين ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء)".

وأضاف أن "جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة".