(CNN)-- صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح حظر وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست منذ ما يقرب من ثمانية عقود وتقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهي خطوة يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

يوم الاثنين، أقر الكنيست مشروعي قانونين؛ أحدهما يمنع الأونروا من النشاط داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا - مما يلغي معاهدة عام 1967 التي تسمح للأونروا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقييد شديد لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

تأسست الأونروا من قبل الأمم المتحدة بعد عام من قيام إسرائيل عام 1948 مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم في حدث عرفه الفلسطينيون باسم “النكبة".

الوكالة، التي بدأت بمساعدة حوالي 750,000 لاجئ فلسطيني في عام 1950، تخدم الآن حوالي 5.9 مليون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا.

وفي قطاع غزة، الذي دمرته حرب إسرائيلية مدمرة لأكثر من عام، تخدم الأونروا حوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تساعد حوالي 871,500 لاجئ.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك على عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.





