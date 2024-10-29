ماذا قالت أمريكا عن مقترح مصر بشأن وقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة؟

(CNN) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إنها لن تعلق على مقترح مصر لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة، لكنها أشارت إلى أن بلادها "منفتحة على أنواع مختلفة من الترتيبات".

وذكر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في إفادة صحفية: "لا أريد أن أتحدث عن أي مقترحات محددة، ولا أعتقد أنه من المفيد الخوض فيها علنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة سعت إلى وقف إطلاق النار بمدة أقصر في نوفمبر/تشرين الثاني لإطلاق سراح بعض الرهائن.

وتابع: "أوضحنا دائماً أننا منفتحون على أنواع مختلفة من الترتيبات، ونريد أن ننظر في أنواع مختلفة منها، ونرى ما إذا كان هناك أي منها ممكنا، ولكن في نهاية المطاف، لدينا هدفان رئيسيان هنا: الأول هو إعادة الرهائن إلى ديارهم، والثاني هو إنهاء الحرب".

وقال: "هذان هما الشيئان اللذان نحاول متابعتهما في مفاوضاتنا وفي محادثاتنا مع مسؤولين آخرين في المنطقة".

واستؤنفت محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في الدوحة، الأحد، وفقا لدبلوماسي.

وكانت هذه هي الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى منذ أكثر من شهرين.

ودعا المسؤولون الأمريكيون لتجديد الزخم بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار على يد إسرائيل.

والأحد، قدمت مصر مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة يومين يتم بموجبه تبادل 4 رهائن إسرائيليين في غزة بفلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

ولعبت القاهرة دورا رئيسيا في التوسط في المفاوضات، إلى جانب قطر والولايات المتحدة.