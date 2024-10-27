شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده طرحت مبادرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين، يتم خلالها تبادل إطلاق سراح 4 من الرهائن الإسرائيليين في القطاع مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشار الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، في القاهرة، إلى أن مصر قدمت مبادرة "في الأيام القليلة الماضية" بهدف "تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار".

وأوضح السيسي، قائلا: "طرحنا مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين لتبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض لتحويل الهدنة لدائمة".

وقال السيسي إن غزة تعرضت لـ"التدمير الشديد"، مؤكدًا رفض مصر "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين" من القطاع".

وتوقفت المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة منذ حوالي شهر، بحسب تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بعد قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: "في الأساس، لم يكن هناك أي محادثة أو مشاركة على الإطلاق خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، ونحن نتحرك في نفس الدائرة مع الصمت من جميع الأطراف".

الشهر الماضي، قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديهم خطط وشيكة لتقديم مقترح بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.