امرأة تشعل ضجة بالكويت بعد فيديو تعذيب شخص.. والداخلية تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه امرأة تقوم بالاعتداء على شخص آخر وتعذيبه الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) أعادت نشر صورة "مموهة" من مقطع الفيديو المتداول مؤكدة إلقاء القبض على المرأة ناشرة كذلك صورة لها "محجوبة العينين".

وقالت الداخلية في بيان: "تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مباحث سعيدالعبدالله من ضبط فتاة آسيوية ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقوم بالاعتداء على شخص آخر من نفس الجنسية وتعذيبه وهو مقيد اليدين، وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها أنها "ستبقى بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل هذه الأفعال الإجرامية، حفاظا على سلامة المجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".