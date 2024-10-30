السعودية.. سقوط راكبة من سلالم طائرة ووفاتها والسلطات تعقّب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت حادثة سقوط راكبة من سلالم طائرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية بيانا معقبا على الحادثة، قال فيه: "تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الثلاثاء، الموافق 29/10/2024م. بلاغا بشأن واقعة لإحدى طائرات شركة ’ليون آير‘ من طراز A330 للرحلة رقم LNI074 بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة".

وتابع: "إذ أشارت المعلومات الأولية إلى تعرض راكبة لسقوط من السلالم أثناء نزولها من الطائرة مما أسفر عن وفاتها لاحقا بعد نقلها إلى المستشفى -رحمها الله-".

وأضاف: "على إثره اتجهت الفرق المختصة بالمركز الوطني لسلامة النقل إلى موقع الواقعة وبدأت بإجراءات التحقيق اللازمة للكشف عن الملابسات لمعرفة المسببات والرفع بالتوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية".