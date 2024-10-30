السعودية.. فيديو يرصد لحظة سرقة سيارة والأمن يعلق

نشر الأربعاء ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بسرقة سيارة "بيك اب" متوقفة في أحد الطرق في العاصمة السعودية، الرياض.

الأمن السعودي أعاد نشر مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بتعليق مؤكدا إلقاء القبض على الشخص.

وقال الأمن السعودي في بيان: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لسرقته مركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية".

ونشر الأمن السعودي صورة للمواطن (من الظهر) بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدا اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.