شرطة السعودية تقبض على 6 سودانيين وتكشف ما قاموا به في محافظات مختلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الأمن السعودي، الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 أشخاص من الجنسية السودانية في العاصمة، الرياض، كاشفة كما قاموا به في عدد من المحافظات.

وقال الأمن السعودي في بيان: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 مقيمين من الجنسية السودانية لسرقتهم مواشي في عدد من المحافظات وبيعها لحسابهم الخاص".

وتابع الأمن في بيانه أنه "جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشرت الأمن السعودية صورة للسودانيين الـ6 (من الظهر) بعد إلقاء القبض عليهم.