الداخلية السعودية تعلن إعدام سوريين "تعزيرا" وتوضح ما ارتكباه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق وافدين من الجنسية السورية في منطقة تبوك.

جاء ذذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم كل من محمد إسماعيل ضباب نحاس وعبدالرزاق محمود المحمود - سوريي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين يوم الأربعاء 27 / 04 / 1446هـ الموافق 30 / 10 / 2024م بمنطقة تبوك".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".