الداخلية السعودية تعلن إعدام مواطن ووافد في الرياض والجوف وتكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن ووافد في قضيتين منفصلتين في كل من العاصمة السعودية، الرياض ومنطقة الجوف.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم صالح بن عمير بن عقيل الشمري - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الثلاثاء 26 / 4 / 1446هـ الموافق 29 / 10 / 2024م بمنطقة الجوف".

وفي بيان منفصل قالت الداخلية: "أقدم نجاش عبدالقادر خيار عبده - إرتيري الجنسية - على قتل / نور أحمد محمود - إرتيري الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة، مما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الثلاثاء 26 / 04 / 1446هـ الموافق 29 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".