دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله في العاصمة الرياض، الثلاثاء، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

ويأتي اللقاء بعد نحو أسبوع من استقبال الأمير محمد بن سلمان للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين في المطار في استقبال أبرز فيه نشطاء "العناق الحار" و"كسر البروتوكول" إلى جانب ما وصفوه بـ"النسب" باعتبار زواج الأمير الحسين من السعودية رجوة آل سيف والتي منحت بعد الزفاف لقب الأميرة رجوة الحسين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والمسائل ذات الاهتمام المشترك"، في حين ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن اللقاء تطرق إلى "التطورات الراهنة، إذ تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان".

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن اللقاء حضره "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان".