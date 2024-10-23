دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حرارة الاستقبال والعناق باستقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.

وأبرز نشطاء موضوع النسب في حفاوة الاستقبال نظرا لزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من السعودية رجوة آل سيف والتي منحت بعد الزفاف لقب الأميرة رجوة الحسين، وكذلك "كسر البروتوكول بقيادة الأمير محمد بن سلمان للسيارة التي تقل العاهل الأردني وولي عهده.

وكان في استقبال العاهل الأردني، الاثنين، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وغادر العاهل الأردني وولي عهده، الرياض، وكان في وداعهما في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، وسفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.