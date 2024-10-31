الجيش المصري يرد على مزاعم "التعاون مع إسرائيل" في عملياتها العسكرية

(CNN) – نفت القوات المسلحة المصرية بـ"شكل قاطع" مساعدتها لإسرائيل في عملياتها العسكرية مشيرة إلى عدم وجود أي نوع من التعاون بين الجانبين، وفقا لبيان صدر عن المتحدث العسكري الخميس.

وقال المتحدث العسكري في بيان نُشر عبر صفحته على "فيسبوك": "تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً".

وتابع المتحدث العسكري قائلا إن القوات المسلحة المصرية تؤكد "على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل".

وختم المتحدث العسكري بالقول: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم"، حسب قوله.

وفي وقت سابق الخميس، نفى مصدر مصري رفيع المستوى على تقارير تحدثت عن استقبال ميناء مدينة الإسكندرية لسفينة تحمل أسلحة في "طريقها إلى إسرائيل"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية رسمية.