مصر.. هزة أرضية في شرم الشيخ جنوب سيناء بقوة 4.2

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الخميس، عن وقوع هزة أرضية في منطقة شرم الشيخ جنوب سيناء بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.

ونقل موقع بوابة الأهرام بيان المعهد القويم الذي ورد فيه أن موقع الهزة كان على بعد 12 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ، وقد وقعت في تمام الساعة الـ 7:34 صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

ولم يرد إلى المعهد وقوع أي خسائر في الأفراد والممتلكات، وفقا لتقرير الأهرام.

ويذكر أن مدينة شرم الشيخ بمياهها البلورية الصافية وطقسها المثالي، تعتبر بمثابة المنتجع السياحي الأشهر على البحر الأحمر بجنوب سيناء، ما يجعلها قبلة لمحبي الغوص من جميع أنحاء العالم.