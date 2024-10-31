رئيس مجلس مدينة المطلة في إسرائيل: مقتل 5 أشخاص بـ"ضربة مباشرة"

(CNN) -- قال رئيس مجلس مدينة المطلة دافيد أزولاي في بيان الخميس إن "ضربة مباشرة" على مدينة المطلة شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية أدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة أجانب.

وأضاف أزولاي أن إسرائيليا وأربعة مزارعين أجانب قتلوا. وتابع أن عاملاً أجنبياً آخر أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى. ومن غير الواضح سبب الضربة أو من أين جاء العمال الأجانب.

وأظهر مقطع فيديو من مركز رمبام الطبي نقل شخص مصاب بجروح خطيرة إلى غرفة الطوارئ.

وقال مركز رمبام الطبي في بيان إنه تم إحضار عامل أجنبي من الحادث إلى مركز الصدمات الخميس. وأضاف أن الشخص، الذي لم يتم تحديد هويته بعد "أصيب بجروح خطيرة بشظايا في أنحاء جسده ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية طارئة".

وشن حزب الله هجمات صاروخية على المنطقة خلال العام الماضي. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم.