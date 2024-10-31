هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

(CNN)-- قللت إسرائيل والبيت الأبيض، الأربعاء، من أهمية تقارير متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان لشبكة CNN: "هناك العديد من التقارير والمسودات المتداولة، لا يعكس أي منها الحالة الحالية للمفاوضات".

وأعطى البيت الأبيض نفس الرسالة، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت، لـ CNN ،إن "المسودات المزعومة التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت لا تعكس الحالة الحالية لمحادثات وقف إطلاق النار".

وذكرت CNN في وقت سابق أن المبعوثين الأمريكيين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك سيصلان إلى إسرائيل، الخميس، لإجراء مناقشات بشأن لبنان.

وقال مسؤول إسرائيلي، لـCNN، إن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين واللبنانيين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد من شأنه أن يوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله لمدة شهر على الأقل.

وخلال ذلك الوقت، ستجري مفاوضات بشأن اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بين الجانبين وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وقال المسؤول إن الحكومة الإسرائيلية قررت أن الوقت مناسب الآن للسعي إلى وقف إطلاق النار في لبنان، بالنظر إلى ما وصفه المسؤول بـ"الإنجازات الكبيرة" التي تحققت في إضعاف حزب الله والضغوط التي تمارسها الحكومة اللبنانية على الجماعة المسلحة.