(CNN)-- قاطع معارضون للحرب التي يشهدها قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خطاب كانت تلقيه نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأربعاء، في جامعة ويسكونسن ماديسون في ولاية ويسكونسن.

وصرخ أحد المحتجين: "أوقفوا إطلاق النار الآن"، وردت هاريس: "نريد جميعا أن تنتهي الحرب في غزة وأن يتم إطلاق سراح الرهائن"، مضيفة أنها ستفعل "كل ما في وسعها" لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

ومع تزايد عدد المحتجين، أضافت هاريس بحدة: "لكل فرد الحق في أن يُسمع، ولكنني أتحدث الآن"، ووقف أنصارها يصفقون، حتى مع رفع لافتة: "لا تمويل لجرائم الحرب"، ثم واصلت هاريس إلقاء خطابها.

وفي نداء إلى الناخبين الشباب، قالت كامالا هاريس إنها تفهم أنهم كانوا متلهفين للتغيير، وأضافت: "أنا أراكم وأرى قوتكم".

وتابعت أنها أحبت كيف دافع جيل من "القادة الشباب الذين يصوتون لأول مرة" عن قضايا مثل تغير المناخ، والسيطرة على الأسلحة، وحقوق الإنجاب.

وقالت هاريس: "أنتم الذين عرفتم أزمة المناخ فقط تقودون المهمة لحماية كوكبنا ومستقبلنا، أنتم الذين نشأتم مع تدريبات إطلاق النار تقاتلون للحفاظ على مدارسنا آمنة، أنتم الذين تعرفون الآن حقوقًا أقل من أمهاتكم وجداتكم، تدافعون عن الحرية، وما أعرفه عنكم هو أن هذه القضايا ليست نظرية".

وتأتي تصريحات هاريس في الوقت الذي تسعى فيه حملتها وحملة منافسها دونالد ترامب إلى كسب أصوات الناخبين الشباب، وهي الفئة السكانية التي قد تكون حاسمة في ولايات مثل ويسكونسن.