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(CNN)-- قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لأعضاء الجالية العربية الأمريكية في مدينة ديترويت خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيغان، الجمعة، إنها تعلم أن هذا العام "صعب للغاية" بالنسبة لهم، بينما أكدت التزامها بالعمل على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشادت هاريس بـ"دعم القادة العرب الأمريكيين" مثل نائب رئيس مقاطعة واين أسعد تورفي، لكنها اعترفت بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان أزعجت أعضاء المجتمع العربي والمسلم، والذي قالت إنه "له جذور عميقة وتبعث على الفخر في ديترويت".

وقالت: "اسمعوا، أعلم أن هذا العام كان صعبا للغاية، نظرا لحجم الموت والدمار في غزة ونظرا للخسائر المدنية والنزوح في لبنان، إنه أمر مدمر".

وأكدت هاريس أنها تعتقد بأن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار يمكن أن "يخلق فرصة لتجديد المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وقالت أيضا إنها تعتقد أن "الدبلوماسية" يمكن أن تحل الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وأضافت: "بصفتي نائب للرئيس، وبمساعدتكم كرئيس، سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق هذه الأهداف والعمل نحو مستقبل يتمتع بالأمن والكرامة لجميع الناس في المنطقة".