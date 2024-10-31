أمريكا توضح لـCNN ما ستفعله إذا ردت إيران على الضربة الإسرائيلية

(CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن إيران "لا ينبغي لها" أن ترد على الضربات الإسرائيلية على أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت المتحدثة تجيب على سؤال من شبكة CNN بعد أن ذكرت الشبكة أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ستقابل برد "حاسم ومؤلم" من المرجح أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لمصدر رفيع المستوى في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقالت جان بيير: "لا ينبغي لإيران أن ترد على الرد الإسرائيلي"، قبل أن تضيف أنه "إذا اختارت إيران الرد، فإن الولايات المتحدة ستكون على أهبة الاستعداد لمساعدة إسرائيل في دفاعها".

وفي الوقت نفسه، لم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تقييمًا لما "قد تفعله أو لا تفعله إيران"، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتقد "أنها لا ينبغي لها أن ترد".

ولم يذكر ميلر ما إذا كانت طهران نقلت إلى الولايات المتحدة نية الرد قبل الانتخابات، وقال في مؤتمر صحفي: "لن أتحدث عن الاتصالات بين حكومتينا، سواء كانت حقيقية أو متخيلة، ولكن كما أوضحنا علنا، وأستطيع أن أقول لكم إن إيران تعرف هذه الرسالة بوضوح تام، فلا ينبغي لها أن تستمر في تصعيد هذا الصراع".