"التفويت أو الزيادة أو المراهنة بالكل".. خبير يوضح لـCNN خيارات إيران "السيئة" بعد الهجوم الإسرائيلي

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN) -- قال مصدر رفيع المستوى لـCNN، الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "حاسم ومؤلم" من المرجح أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتشير هذه التصريحات إلى تخلي إيران عن محاولاتها الأولية للتقليل من خطورة الضربات التي نفذتها إسرائيل في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علانية بضرب أهداف إيرانية.

وقال المصدر المطلع على ما يجري تداوله في إيران: "إن رد جمهورية إيران الإسلامية على عدوان الكيان الصهيوني سيكون حاسمًا ومؤلمًا".

ورغم أن المصدر لم يحدد موعدًا محددًا للهجوم، إلا أنه قال إنه "سيحدث على الأرجح قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على هذه التصريحات.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في تصريحات مصورة في قاعدة رامون، نقلها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء:" إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل – سنعرف الوصول إلى إيران مرة أخرى بقدرات لم نستخدمها".

في رده الأوّلي على ضربات نهاية الأسبوع الماضي، اختار المرشد الإيراني، علي خامنئي، تقديم رد أكثر اعتدالا، قائلا إن الضربات "لا ينبغي المبالغة فيها أو التقليل من أهميتها".