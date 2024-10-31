دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بإنشاء فرقة جديدة على الحدود الشرقية (مع الأردن) وفقا لما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وقال أدرعي بتدوينته: "جيش الدفاع يقوم بإنشاء فرقة جديدة على الحدود الشرقية.. وافق كل من وزير الدفاع، السيد يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي على إنشاء فرقة اقليمية شرقية تهدف إلى حماية الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، جاء القرار في ختام دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة وذلك بناء على تخطيط أعمال بناء القوة في جيش الدفاع واستنادا إلى العبر من الحرب وتقييم الوضع، سيتم اخضاع الفرقة إلى مسؤولية القيادة الوسطى".

وتابع أدرعي قائلا: "تهدف الفرقة إلى تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 والبلدات وتوفير استجابة للتعامل مع احداث إرهابية وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على حدود سلام وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني".

من جهتها قالت مصادر حكومية أردنية لموقع CNN بالعربية "إن أي عمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوض لأن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال الذي يجب أن يزول"، مشيرة إلى أن "السلام والتعاون وحل الدولتين هو ما سيجلب الامن والاستقرار وليس بناء الجيوش والفرق العسكرية".