ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- يتوجه مسؤولون أمريكيون كبار إلى الشرق الأوسط في مسعى متجدد من قبل إدارة بايدن لحل الصراعات في غزة ولبنان، وردع الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن مسؤولي البيت الأبيض، عاموس هوكستين وبريت ماكغورك، سيزوران إسرائيل، الخميس، لإجراء مناقشات حول لبنان وغزة وإيران والرهائن و"مسائل إقليمية أخرى".

وبشكل منفصل، قال المسؤول ومصدر آخر مطلع إن مدير وكالة المخابرات المركزية "CIA" بيل بيرنز سيكون في القاهرة، بينما يسافر قائد القيادة المركزية الأمريكية إريك كوريلا إلى المنطقة "لمناقشة الدفاع الإقليمي"، وفيما يلي أبرز التطورات:

تلويح إيران: تخطط إيران لتنفيذ رد "حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية قبل الانتخابات الأمريكية، حسبما قال مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN، في خروج عن محاولة طهران الأولية للتقليل من خطورة الهجمات. وقال البيت الأبيض إن إيران يجب ألا ترد، لكن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدفاع الإسرائيلي.

غارات بعلبك: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية قرب مدينة بعلبك التاريخية أسفرت عن مقتل 19 شخصا، وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أمر إخلاء للمدينة بأكملها، بما في ذلك منطقة تضم آثارا رومانية، وفقا لخريطة نشرها متحدث باسم الجيش.

هجمات غزة: قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في غارة إسرائيلية في بيت لاهيا، شمال غزة، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، بعد يوم واحد فقط من هجوم إسرائيلي في المنطقة أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا، من بينهم 25 طفلاً، مما أثار ردود فعل عالمية عنيفة، ويعاني المدنيون في شمال غزة من ظروف جهنمية منذ عدة أسابيع تحت القصف الإسرائيلي.

تفاؤل بوقف إطلاق النار: أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل بين حزب الله وإسرائيل "خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة"، بعد أن تحدث مع المبعوث الأمريكي هوكستين عبر الهاتف، وفي وقت سابق، قللت إسرائيل والبيت الأبيض من أهمية مشروع اقتراح وقف إطلاق النار الذي تم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

حظر الأونروا: أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "قلقه البالغ" إزاء تصويت إسرائيل لحظر وكالة الأمم المتحدة التي تأسست منذ ما يقرب من ثمانية عقود والتي تقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ووصف الأونروا بأنها "العمود الفقري" للجهود الإنسانية في غزة. وقال مسؤول في الأمم المتحدة في وقت سابق إن الحياة في غزة ستكون “شبه مستحيلة” بدون الوكالة.