(CNN) – اتهم رجل الدين الشيعي اللبناني-السعودي الأمين العام الحالي للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، حزب الله بـ"تهديد وتخويف وتعنيف واستدعاء وابتزاز وظلم" أفراد من عائلته وإخوانه وأهله وأحبته و"الضغط عليه بهم" بسبب موقفه المضاد للحزب في لبنان، وفق ما كتبه الخميس.

ووجه الحسيني عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، رسالة إلى القيادة الأمنية لحزب الله قال فيها: "أفلا تعون ما قاله جدي الإمام الحسين عليه السلام شهيد كربلاء وهو يحمل طفله: "إذا كان ذنب للكبار فماذا ذنب الصغار؟" فما لكم تطالون العوائل والأهل والأحبة؟".

وتابع رجل الدين الشيعي: "يعني أنا الذي أقاتلكم وليس عائلتي وأهلي وإخواني وكل من ارتبط بي... مشكلتكم معي وليس معهم... حربكم معي وليس معهم... انتقموا مني وليس منهم".

وتابع الحسيني قائلا: توقفوا عن تهديدهم وتخويفهم وتعنيفهم واستدعائهم وابتزازهم وظلمهم والضغط علينا بهم... أفلا تعون ما قاله جدي الإمام الحسين عليه السلام في الطريق نحو واقعة الطف: "إنَّ النّاسَ عَبيدُ الدُّنيا، وَالدّينُ لَعِقٌ عَلى ألسِنَتِهِم"فما بالكم إذا مُحِّصتم بالبَلاءِ قَل دينكم؟ ".

وأرف رجل الدين اللبناني الذي يحمل الجنسية السعودية قائلا: "فأحجموا عن ظلمكم لأهلي وعائلتي واحبتي لأن الظلم يزل القدم، وامتنعوا عن وعيدهم فإنه يسلب النعم، وتراجعوا عن ابتزازهم فإنه يهلك الأمم".

وختم الحسيني بالقول: "واعلموا أن كل تهويلكم لن يثنينا عنكم، وما ترتكبون لن يبعدنا عن كشف ظلمكم، وهو ما مقدر لنا مهما كان مستوى التحديات، ومهما بلغت قيمة التضحيات، فنحن الحق الموعود والصدق المعهود رحمة للبنان وامله القادم".

واشتهر الحسيني بظهوره التلفزيوني المتكرر منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان والذي تنبأ عبره بمقتل الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، وعدد من قيادات الحزب على مدار الأسابيع الماضية وانتقد شخصيات بارزة في المنظمة المدعومة من إيران.