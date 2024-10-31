نتنياهو يُحدد "الهدف الأسمى" لإسرائيل في التعامل مع إيران

(CNN) -- قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الهدف الأسمى" لإسرائيل هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وذلك في خطاب حدد فيه استراتيجيته في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان.

وفي كلمته أمام جنود إسرائيليين متخرجين من دورة ضباط عسكريين في قاعدة تدريب بجنوب إسرائيل، قال نتنياهو إن القدرات الإيرانية تضاءلت بعد الضربات المباشرة والهجمات على وكلاء إيران.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الكلمات الجريئة من جانب قادة النظام في إيران لا يمكن أن تُخفي حقيقة أن إسرائيل لديها حرية أكبر للتحرك في إيران اليوم أكثر من أي وقت مضى. يمكننا الوصول إلى أي مكان في إيران حسب الحاجة".

وأضاف نتنياهو: “الهدف الأسمى الذي حددته للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لقد كان وقف البرنامج النووي ــ ولا يزال ــ أبرز ما يشغلنا. لم ولن نحرك أعيننا عن هذا الهدف".

فعندما ضربت إسرائيل إيران الأسبوع الماضي، استهدفت مواقع تصنيع الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي بدلاً من المنشآت النووية.

واستخدم نتنياهو أيضاً خطابه للتنبيه، قائلاً: "ما زالت أمامنا تحديات كبيرة وأنا لا أقلل من شأن أعدائنا على الإطلاق".