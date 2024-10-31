نتنياهو يكشف موقفه من إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان

بيلوسي لـCNN: يجب استبعاد الحرب كحل لأي صراع.. ونتنياهو انحرف عن المسار الذي اعتقدنا أننا نسير فيه

(CNN) -- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوثين الأمريكيين اللذين يزوران إسرائيل عاموس هوكشتاين وبريت ماكغورك إن إسرائيل يجب أن تكون لديها القدرة على فرض اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان لإحباط التهديدات من البلاد.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان نشره الخميس: "لقد أوضح رئيس الوزراء نتنياهو أن النقطة الأساسية ليست هذا الاتفاق أو ذاك على الورق، بل قدرة إسرائيل وتصميمها على تطبيق الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان، بما يعيد سكاننا بأمان إلى ديارهم".

والتقى المبعوثان الأمريكيان أيضًا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة “الترتيبات الأمنية” المتعلقة بشمال إسرائيل ولبنان وعودة الرهائن من غزة.

في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN إنه يبدو أن إسرائيل تقترب من نهاية عملياتها العسكرية في لبنان، مضيفًا أن مسؤولي إدارة بايدن متفائلون بحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وقبل يوم من زيارة هوكشتاين وماكغورك لإسرائيل، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه "متفائل بحذر" بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.