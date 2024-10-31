قتل مواطنا سعوديا بحوض سباحة.. الداخلية تنفذ إعداما وتكشف تفاصيل قضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن أقدم على قتل آخر في العاصمة، الرياض، كاشفة تفاصيل في القضية.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم صالح بن يحيى بن عبدالكريم العلي - سعودي الجنسية - على قتل خالد بن عبدالله بن إبراهيم العريفي - سعودي الجنسية -، وذلك بدفعه إلى حوض السباحة وخنقه بيديه مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأربعاء بتاريخ 27 / 04 / 1446هـ الموافق 30 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".