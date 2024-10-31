(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين ارتكبا "أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما" وأقدما على "التخابر مع كيانات إرهابية"، وفقا لبيان صدر الخميس.

وجاء في بيان الداخلية: "أقدم كل من / سلطان بن محمد بن كميخ العتيبي، و/ تركي بن محمد بن عشيش الحازمي - سعوديي الجنسية -، على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وتابعت الداخلية: "وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يـقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهمـا، والحُكم عليهما بالقتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكورين اليوم الخميس 28 / 04 / 1446هـ الموافق 31 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض".

وختمت الداخلية بالإشارة إلى أنها تُعلن عن ذلك كتأكيد على "حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره"، وفقا لنص البيان.