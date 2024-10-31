الأمن السعودي يقبض على سوداني "تحرش بحدث" وتكشف هويته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف الأمن السعودي في بيان، الأربعاء، عن هوية وافد يحمل الجنسية السودانية أقدم على "التحرش بحدث" في منطقة القصيم.

ونشر الأمن السعودي صورة للوافد السوداني "من الظهر" مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وقال الأمن السعودي في بيان: "قبضت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم على المقيم من الجنسية السودانية، منصور فرح القاسم، لتحرشه بحدث، وجرى ايفاقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ويذكر أنه وبحسب نظام مكافحة التحرش في السعودية، فإن عقوبة من يرتكب جريمة تحرش هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تصل العقوبة إلى السجن ما لا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تتخطى 300 ألف ريال (حوالي 80 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، وذلك عند العودة إلى ارتكاب الجريمة، أو في حالة كان ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لنظام مكافحة التحرش بالمملكة.