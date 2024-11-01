مصر تصدر بيانا جديدا بشأن "سفينة ميناء الإسكندرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت وزارة النقل المصرية، الخميس "سماح الحكومة لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية" .

وقالت الوزارة، في بيان عبر فيسبوك: "هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة"، وأضافت: "تم السماح للسفينة KATHRIN البرتغالية الجنسية، والتي ترفع العلم الألمانى، بالرسو بالميناء لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى".

وذكرت الوزارة أن "السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء فى اتجاه ميناء حيدر باشا بتركيا لاستكمال خط سيرها" .

وأهابت وزارة النقل الجميع بـ"تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية" .

يذكر أن سبق بيان الوزارة، صدور تعليق من مصدر مصري على تقارير تحدثت عن استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة تحمل أسلحة في"طريقها إلى إسرائيل"، نافيا ذلك، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، الخميس.

وقال المصدر الذي وُصف بأنه "رفيع المستوى": "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".

وأضاف: "الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني"، وفقا لموقع قناة "القاهرة الإخبارية".

وتداولت وسائل إعلام عدة أنباء حول "وصول" السفينة المذكورة إلى ميناء الإسكندرية، وتم تداول الخبر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي أحمد أبوالعلا ماضي إنه قدم بلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بشأن السفينة الألمانية التي ادعى أنها كانت بالميناء في 28 أكتوبر/تشرين الأول.