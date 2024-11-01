الكويت.. فيديو دهس ضابط يشعل تفاعلا ووزير الداخلية يوجّه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة قيام شخص بدهس ضابط أمن الأمر الذي أثار تفاعلا تلاه توجيه مباشر من وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

ونشرت وزارة الداخلية الفيديو المتداول والذي التقط من كاميرا مراقبة مثبتة على دورية أمنية، قائلة في بيان: "بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط قائد مركبة مستهتر أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة العامة للمرور أثناء قيامه بواجبه في استيقاف المركبات بمنطقة الصباحية".

وتابعت الداخلية في بيانها أن "الواقعة تعود إلى محاولة الضابط استيقاف المركبة التي كان يقودها شخص مستهتر إلا أن قائد المركبة تعمد الاصطدام به محاولا الهروب من الموقع.. وأنه فور وقوع الحادث قامت فرق من الإدارة العامة للمرور بتطويق منطقة الصباحية وتكثيف جهودها لتحديد هوية قائد المركبة وموقعها حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته على السلوكيات التي تهدد سلامة رجال الأمن والمجتمع".

وأضافت: "الحالة الصحية للضابط مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل".