الكويت.. فيديو داخل حفل مخالف ومداهمة وزير الداخلية يشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل مخالف في منطقة السالمية بالكويت وسط تفاعل واسع على قيام وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمداهمته على رأس قوة أمنية موجها بالتحفظ على جميع العاملين.

مقطع الفيديو المتداول أعادت وزارة الداخلية الكويتية نشره على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) وقالت فيه: "أمر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بإيقاف حفل غير مرخص أقيم في منطقة السالمية، مع توجيه بإخراج الحضور والتحفظ على جميع العاملين والقائمين على الموقع".

وأوضح البيان: "تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، معلومات حول إقامة مركز للألعاب والتسلية حفل في منطقة السالمية مساء اليوم (الأربعاء)، من غير ترخيص".

وأضافت: "بناءً على ذلك، تم تكليف قوة من رجال المباحث لرصد الموقع قبل بدء الحفل، حيث تبين أن المكان مجهز ومزين لاستضافة الحفل مع وجود تجهيزات موسيقية دي جي وموسيقى صاخبة، وعند وصول معاليه إلى الموقع، أصدر أوامره بإيقاف الحفل والتحفظ على العاملين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".