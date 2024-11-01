(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت حول "فرص التهدئة الإقليمية".

ويأتي الاتصال في الوقت الذي يجري فيه كبار المسؤولين الأمريكيين محادثات في الشرق الأوسط في محاولة متجددة لحل الصراعات في غزة ولبنان، وردع أي رد إيراني على الضربات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان: "أكد الوزير التزام الولايات المتحدة بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود".

وأضاف: "تم استعرض الخطوات التي تتخذها إسرائيل، والتي يجب أن تستمر في المضي قدما لتحسين الظروف الإنسانية المزرية في غزة، وآفاق الإفراج عن الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار".

وتابع المتحدث: "أوستن أكد أن الولايات المتحدة مستعدة تمامًا للدفاع عن الأمريكيين وإسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة من إيران ووكلائها".